İzmir’in Konak ilçesinde ayrılma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Zehra Kalmaz, Aydın’ın Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Cemal Şahin, “Kızıma bayramı görmek nasip olmadı” diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 10 Nisan günü, gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokakta bulunan bir iş hanının 3’üncü katında bulunan boş iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. (31), ayrılma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz (19) ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının iş yerine çağırdı. Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasındaki tartışanın zamanla kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz’ı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sabah saat 10.30 sıralarında ise İ.K., Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giderek karısını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı kocanın, karısını bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söylediği ve suçunu itiraf etmek için karakola geldiğini söylediği öğrenildi.

Aydın’da toprağa verildi

Öte yandan Zehra Kalmaz ile kağıt fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen İ.K.’nın 5 aydır evli olduğu, Zehra Kalmaz’ın eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde kaldığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Kalmaz’ın cenazesi Aydın’ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi’nde, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

“Bayramı görmek nasip olmadı”

Söke esnaflarından olan ve öldürülen Zehra Kalmaz’ın Babası Cemal Şahin, "Çok Üzgünüz. Suçlunun hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Devlet yetkililerinden devlet büyüklerimizden bu şahsın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Evleneli 7 ay oldu. Boşanma davası devam ediyordu. Geçenlerde konuştuğumuz da bayramda yanına geleceğim demişti. Bende gel kızım dedim. Ancak gelemedi bayramı görmek nasip olmadı” dedi.