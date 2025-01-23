Aydın’ın Koçarlı ilçesinin sevilen esnaflarından Onur Çoban (35) akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay, Koçarlı ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Onur Çoban, sabah işe gitmeyince çırağı kendisine ulaşmaya çalıştı. Gün içerisinde kendisinden haber alınamayan Çoban’ın annesi akşam üzeri zeytin toplamadan döndüğünde oğlunu evde asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve 1 çocuk babası Onur Çoban’ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.