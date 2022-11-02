Aydın’ın Koçarlı ilçesinde hayali kurulan doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı. İlçeye doğalgaz getirilmesi için yoğun çaba gösteren Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın bu çabaları sonuç verirken ilçede ilk doğalgaz abonesi de Başkan Kaplan oldu.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde hayali kurulan doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı. İlçeye doğalgaz getirilmesi için yoğun çaba gösteren Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın bu çabaları sonuç verirken ilçede ilk doğalgaz abonesi de Başkan Kaplan oldu.

Yaklaşık 5 ay önce ilk kazma vurularak doğalgaz çalışması başlayan Koçarlı ilçesinde kısa zamanda büyük ilerleme sağlanarak ilçe merkezinde ki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yılsonuna kadar ilçede doğalgaz arzı sağlanacak olmasından dolayı abonelik işlemleri de yetkili firma tarafından resmi olarak başlatıldı.

Doğalgaz firması Bölge Satış Uzmanı Emre Yıldırım ilçede abonelik işlemlerinin başlatılması için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, doğalgaz çalışmalarının başladığı 5 ay önce ilk montaj kaynağını kendi elleriyle yapan Başkan Kaplan, evi için ilçenin ilk Doğalgaz abonesi oldu.

"Hayaldi, gerçek oldu"

"İlçemizi doğalgaza kavuşturacağız sözümüzü bugün itibariyle kısmen yerine getirmiş bulunmaktayız" diyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Doğalgaz ilçemiz için bir hayaldi. Biz göreve gelmeden söz vermiştik ve gerçekleştiriyoruz. Gerçekleşen altyapı çalışmalarında sona yaklaşılmasının ardından kısa zamanda ilçemizde Doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Doğalgaz kullanımı için ilk abonelik başvuruları da 3 Kasım itibariyle Belediye binamızda Enerya firması tarafından başlayacak ve ilçemize gaz arzı başladığı gün abonelikleri onaylanan hanelerin gaz açma işlemi gerçekleştirilecek” diye konuştu.

İlçenin ilk doğalgaz aboneliğinin kendisine nasip olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, doğalgazın Koçarlı’ya hayırlı olmasını dileyerek “Koçarlımıza hayırlı olsun. Bu önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, Milletvekillerimize, firma yetkililerimize, yetkili müteahhitlik firmamıza ve sahada çalışan personellerine teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde sahaya girdiler ve çalışmalarda sona gelindi. Cumhuriyetimizin 100. Yılına kadar ilçemizin birçok meselesini hallederken, Doğalgazı da ilçemize getirme konusunda bir düşüncemiz vardı. Sağ olsunlar tüm birimler gerekli, gayretli ve özverili çalışmayı gösterdiler. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına girmeden ilçemiz doğalgaza kavuşmuş olacak. Ben Koçarlı halkı adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, doğalgaz abonesi yaptırmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Doğalgaz hat çalışması gerçekleşen mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın abonelik işlemleri 3 Kasım’dan itibaren 10.00 ile 16.00 saatleri arasında belediye binamızda firma satış uzmanları tarafından yapılmaya başlanacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.