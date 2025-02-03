Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın paniğe neden olurken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Osman Yozgatlı Mahallesi 1202 Sokak üzerindeki bir müstakil evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.