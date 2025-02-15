Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim programı kapsamında Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan kasaplar denetlendi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve tüketicilerin sağlıklı gıda tüketimini temin etmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Gıda Kontrol birimi ekipleri kasaplarda hijyen standartları, etlerin saklanma şartları ve satışa sunulan ürünlerin uygunluğu üzerine incelemelerde bulundu. Gıda kontrol ekipleri, kasaplarda etlerin etiketlenmesi, sıcaklık ve depolama şartlarının yanı sıra, çalışanların hijyen kurallarına uygun hareket edip etmediğini de kontrol etti. Denetimlerin ardından, yetkililer halk sağlığını korumak için yapılan bu tür kontrollerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.