Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir işletmeye ait depoda piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte zeytinyağı, damla sakızı, süt reçeli, macun ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte zeytinyağı ve ürünleri teneke, plastik ve şişelere doldurarak piyasaya süren bir şahsa yönelik yapılan çalışma sonucu İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte işletmeye ait depoda arama yapıldı. Depoda yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 380 bin TL olan, 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı (280 Koli), 50 litre sahte damla sakızı (105 Kutu), 24 litre sahte süt reçeli (120) Kutu, 30 litre sahte cinsel güç artırıcı macun (450 Kutu) ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheliye 638 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.