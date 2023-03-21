Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri ile yapılan yatırımlar ilçenin çehresini değiştiriyor.

İlçenin hayalini gerçekleştirmenin ve verdikleri sözleri tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kaplan “Marka ilçe olma yönünde ilçemizde yapılan her yatırım önemli. Söz vermiştik. Verdiğimiz sözler noktasında da tek tek yerine getiriyoruz” dedi.

Göreve gelmeden önce doğalgazı ilçeye getireceklerini ve konutların doğalgaz ile ısınacağını söylediklerini hatırlatan Başkan Kaplan, “Hayal olarak görünen doğalgaz şimdi ilçemizde kullanılmaya başlandı. Hemşerilerimizin hayalini gerçekleştirmenin, sözümüzü tutmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Koçarlı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Koçarlı’nın ve Koçarlılı hemşerilerimin ihtiyaçlarını tespit ederek güzel ilçemize önemli yatırımlarla buluşturuyoruz. Devam ettiğimiz yatırımlara ek olarak yeni projeler ve yatırımlarımız için de projelerimizi hazırlıyoruz. Biz hizmet için göreve geldik ve milletimizin gücü bize güç katıyor. Koçarlımız bugüne kadar almadığı yatırımları alıyor. Koçarlı’ya ne yapsak azdır ve ne yapsak yakışır” dedi.

İlçede gerçekleşen projeleri ve devam eden yatırımları her gün tek tek ziyaret edip çalışmaları inceleyerek yerinde eksiklikleri tespit eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz ile saha da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koçarlımıza kazandırılacak olduğumuz yatırımlarımızı hızlandırmak ve ilçemizi marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İlçemizde Doğalgaz kullanamayan ev kalmasın diye çalışmalarımız sürüyor. Doğalgaz alt yapı çalışmalarının yanında ayrıca Türk Telekom fiber alt yapısı ve AYDEM Alt yapı çalışmalarını Karayolları ile koordineli çalışarak devam ettiriyoruz. İlçenin gerek alt yapısı, gerekse üst yapısı olarak her şeyiyle çehresi değişiyor ve ilçemize gelişiyor” diye konuştu.

Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan, “Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Bizleri bu hizmet yolunda desteklerini her zaman ilçemize hissettiren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Genel Müdürlerimiz ve kurumlarımız yetkilileri ile hizmet yolunda emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.