Aydın’ın Koçarlı İlçesinde hayvancılık ile uğraşan 5 mahalle birleşerek kendi aralarında topladıkları 25 küçükbaş hayvanı depremzedeler için bağışladı.

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde hayvancılık ile uğraşan 5 mahalle birleşerek kendi aralarında topladıkları 25 küçükbaş hayvanı depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası memleketlerinden Aydın’ın Koçarlı İlçesine gelen depremzede vatandaşlara Koçarlı Belediyesi ve ilçe halkı sahip çıkıyor.

Deprem bölgesine gönderilen yardımların ardından, Koçarlı İlçesine gelen depremzedelere kucak açarak barınma, yiyecek, giyim, ısınma gibi acil ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Koçarlılı vatandaşlar birlik ve tek yürek oldu.

Koçarlı ilçesinde bu kez de Yeniköy, Tekeli, Güdüşlü, Bıyıklı, Haydarlı ve Kasaplar mahallerinde küçükbaş hayvancılıkla geçinen vatandaşlar kendi aralarında bağış kampanyası başlattı. Koçarlı Belediyesi himayesinde, mahalle muhtarlıkları işbirliği ile gerçekleştirdikleri bağış kampanyasında toplanan 25 koyun ilçeye gelen depremzedeler için kesilecek.

“Memleketimle insanımla gurur duyuyorum"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, dualar ile alınan koyun bağışların toplandığı ağılı ziyaret ederek bağışçılara ve tüm Koçarlı halkına gösterdikleri birlik ve beraberlikten, örnek davranışlarından ötürü teşekkür etti. Kaplan, “Memleketimle ve insanımla gurur duyuyorum. Hemşehrilerimiz depremzede kardeşlerimize yardım amacıyla kendi aralarında hayvan bağışı topladılar. Hayvancılık ile uğraşan Yeniköy, Tekeli, Güdüşlü, Bıyıklı, Haydarlı, Kasaplar mahallelerimizdeki hemşehrilerimiz İlçemizde Misafir ettiğimiz depremzedelerimiz için 25 adet koyun bağışladılar. Az, çok demeden ilk günden bu yana ellerindekini depremzedelerimiz ile paylaşan güzel insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Toplanan hayvan bağışları ilçedeki gönüllü kasaplar tarafından kesilip, işlendikten sonra ilçeye gelen depremzedelerin yemeklerinde kullanılacak.