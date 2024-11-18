Ata Tohumlarının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vatandaşlara ulaştırılması konularındaki çalışmalarıyla öncü rol oynayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde fide dağıtımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen kışlık fideler, Koçarlılı vatandaşlara dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarının korunmasının önemine dikkat çekerek, “Ata Tohumlarımızın korunmasına ve üretiminin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyemiz tarafından üretilen fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız da bu fideleri kendi bahçelerine ekerek hem kendi ürünlerini üretiyor hem de tohumların devamlılığını sağlıyor. Fide dağıtımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Koçarlılı vatandaşlara dağıtıldı. Fidelerden alan yüzlerce vatandaş, Ata Tohumlarına sahip çıkarak üretiminin devamlılığını sağladığı için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.