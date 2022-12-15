Aydın’ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 275 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 275 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi’nde R.Ç. ve M.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 275 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili olarak adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.