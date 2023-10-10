Aydın’ın Koçarlı ilçesine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahsın üzerinden 1 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada; Koçarlı ilçesinde S.K. ve S.C. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.