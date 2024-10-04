Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir eve narkotik köpeği ile yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kasaplar Mahallesi’ndeki D.Ç. isimli şüphelinin adresine baskın düzenledi. Uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramalarda, muhtelif miktarda kubar esrar ve kök kenevir bitkisi, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli D.C. hakkında adli işlem başlatıldı.