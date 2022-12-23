Aydın’ın Koçarlı ilçesinde umreye gitmek için Koçarlı Müftülüğü’ne başvuran vatandaşlar bilgilendirildi.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde umreye gitmek için Koçarlı Müftülüğü’ne başvuran vatandaşlar bilgilendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ’2. Dönem Umre Turları’ çerçevesinde Koçarlı İlçe Müftülüğü, umreye gitmek için müftülüğe başvuran vatandaşların başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan işlemlerin ardından İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, kutsal topraklara gitmek üzere müftülüğe başvuran vatandaşlara yönelik, Hacı Ahmet Özbaş Camii’nde seminer gerçekleştirdi.

Manevi bir iklime hazırlık yapan vatandaşlara umrenin ehemmiyeti ve fazileti anlatıldı. Ayrıca umrede dikkat edilmesi gerekenlere de değinildi. Seminer sonunda yapılan dualarla birlikte program sonlandı.