Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koçarlı ilçesi Atatürk İlkokulu’nda “Haydi Sen de Su Gönüllüsü Ol” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde 3. ve 4. sınıf öğrencileri, verimli su kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere eğitim materyali ve “Suyun Ayak İzleri” isimli hikaye kitapları dağıtıldı. Su verimliliği seferberliği farkındalık eğitim programının Aydın’da yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “İl Müdürlüğümüz Su Verimliliği Seferberliği Birimi tarafından Koçarlı ilçesi Atatürk İlkokulu’ndaki öğrencilere Su Verimliliği Seferberliği kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi” ifadeleri yer aldı.