Teknoloji çağıyla beraber her bilgiye kolayca ulaşabildiği günümüzde kütüphanelere olan ilginin azalması dolayısıyla Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Kütüphanede Dünya Var’ projesi ile Z kuşağı olarak adlandırılan neslin kütüphanelere çekilmesi hedefleniyor.

Teknoloji çağıyla beraber her bilgiye kolayca ulaşabildiği günümüzde kütüphanelere olan ilginin azalması dolayısıyla Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Kütüphanede Dünya Var’ projesi ile Z kuşağı olarak adlandırılan neslin kütüphanelere çekilmesi hedefleniyor.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Koçarlı Belediye Spor ve Koçarlı Kütüphane Müdürlüğü iş birliğinde ’Kütüphanede Dünya Var’ projesi başlatıldı. Başlatılan proje çerçevesinde, öğrencilerin teknolojiden uzaklaşıp kitaplarla dolu bir ortamda gerçek ve doğru bilgiye, emek harcayarak ulaşabilmeleri ve bundan mutlu olmaları amaçlanıyor.

Projenin hedef kitlesinde belirtilen öğrencilerden oluşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Koçarlı Belediyespor bünyesindeki sporcuları ilçe kütüphanesine götüren öğretmenler ve antrenörler, çocuklarda kütüphane kültürünü oluşturarak, kütüphane havasını solutarak, kitaplara dokunarak okumanın tadını çıkarmalarını sağladı. Aynı zamanda kütüphanede sessiz bir şekilde araştırma yapma, ödev yapma gibi alışkanlıkları kazanmaları da gören öğrenciler kütüphanede bol bol kitap okuyarak ve araştırma yaptıktan sonra kütüphaneyi sevdiklerini ifade etti.

Koçarlı Kütüphane Sorumlusu Emine Önder İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Kütüphanede Dünya Var’ isimli proje ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Koçarlı Belediyespor bünyesindeki sporcu öğrencileri misafir ettiklerini ifade ederek, “Güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmanın en kolay ve eğlenceli yolu ise kütüphanelerdir. Kitabın sayfaları arasında dolaşmak, bir masalın içinde hayal kurmak, bir olayın içinde duyulabilecek haz ancak kitaplarla buluşarak gerçekleştirilebilir. Hayata geçirilen bu proje ile kütüphanemizi öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılan mekan haline getirmeyi, onları sanal ortamdan uzaklaştırmayı, okuma alışkanlığı kazandırmayı, hayal güçlerini geliştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Şiir yarışması düzenleyerek dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiklerini ifade eden Önder, “Öğrencilerle birlikte kitap okuyup şiir yarışması düzenledik. En güzel şiir yazan ilk üç öğrencimize hediyelerini takdim ettik. Projeyi hayata geçirmemizde bize yardımcı olan Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Koçarlı Belediyespor sporcu öğrencilerimizi sadece spor alanında değil kültürel ve sanatsal yönde de destekleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a, antrenörlerimizden İsmail Birgi ve Berna Arslan hocalarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Koçarlı Belediyespor Voleybol Baş Antrenörü İsmail Birgi ise, “Bugün kütüphanelerimizde tozlu raf kalmasın dedik. Sadece sportif gelişim değil akademik, sosyal, kültürel gelişimleri için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha önce antik kent gezilerimiz tiyatro izleme etkinliklerimiz doğa yürüyüşü etkinliklerimiz oldu. Bugün de kütüphane etkinliğimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Kütüphane Müdürlümüzün katkısıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra ki süreçte şehir gezileri müze gezileri film gösterileri gibi birçok etkinlikleri çocuklarımızla buluşturacağız. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’a bu çalışmalarımızda sağladıkları tüm katkılar için teşekkür ederiz. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile velilerimizin ilgi alakasına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.