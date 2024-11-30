Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’sıcak nokta’ uygulaması kapsamında 473 şahıs ve 203 araç sorgulanırken, aranan 2 şahıs yakalandı.

Bozdoğan’da din görevlilerine yönelik eğitim semineri Bozdoğan’da din görevlilerine yönelik eğitim semineri

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Koçarlı ilçesi Çakmar Mahallesi, Koçarlı-Germencik yolu ve Koçarlı-İncirliova yollarında suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan icra edilen ’sıcak nokta’ uygulamasında; 473 şahıs ve 203 aracın sorgusu yapıldı. Aranan 2 şahıs yakalandı. Uygulamada, 126 araç kontrol edilirken, 2 araca işlem yapılıp 2 araç da trafikten men edilerek 3 bin 825 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında 8 umuma açık yer kontrol edildi.

Kaynak: iha