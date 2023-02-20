Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 06 DG 5753 plakalı hafriyat kamyonu Çakmar Mahallesi ADÜ Ziraat Fakültesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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