Cumhuriyetin 100.yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Fener Alayı coşkusu yaşandı.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan protokol ve vatandaşlar 100. yıl coşkusunda ilçe sokaklarını fener alayı ile aydınlattı. Cumhuriyet meydanından başlayan fener alayında Türk Bayrakları, meşaleler ile etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Yüzlerce Koçarlılı, milli marşlar eşliğinde, coşkuyla Türk bayrakları sallayarak Cumhuriyetin 100. yılının anlamını bir kez daha vurguladı. Küçükten büyüğe tüm Koçarlı ellerinde bayraklarla Fener Alayı’na katılırken, bazı vatandaşlar ise fener alayına evlerinin balkonlarından bayrak sallayarak destek verdi.

Koçarlı’da gerçekleşen ’100. Yıla İlk Adım’ Fener alayında açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, cumhuriyetin 100. Yılının Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yeniden hatırlattığını ifade ederek, “Bugün herkes tek bir duygu için burada. Cumhuriyet için. Vatan, Millet, Bayrak sevgisi için. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve demokrasi şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum’’ dedi

100. Yıla İlk Adım Fener Alayı Yürüyüşü, Koçarlı Cumhuriyet Meydanı’nda marşlar ve halk oyunları gösterileri ile son buldu. Fener Alayı’na Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve yüzlerce Koçarlılı vatandaş katıldı.