Cumhuriyet’in Kuruluşunun 100. Yılı Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çeşitli etkinliklerle hafta boyunca kutlanacak.

Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle hazırlanan etkinlikler Halk Eğitim Merkezinin “Cumhuriyetin 100.Yılı Sergisi” ile başladı. Koçarlı Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen serginin açılışını Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan birlikte yaparken, serginin en dikkat çeken eserleri ise Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ancak günümüzde ise unutulmaya yüz tutmuş olan Filografi sanatı kullanılarak yapılan eserler oldu.

Koçarlı Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin, öğretmenlerin katkılarıyla hazırladıkları el emeği göz nuru eser ve ürünlerin yer aldığı sergiyi davetliler eşliğinde gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan kursiyer ve öğretmenleri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Osmanlı döneminde pek çok kişi tarafından icra edilip yakın tarihte neredeyse unutulan sanatlardan biri olan filografi sanatını gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara tanıtmayı hedefleyen Koçarlı Halk Eğitim Merkezi “Cumhuriyetin 100.Yılı” sergisinde eserleri sanatseverler ile buluşturdu.

Filografi sanatı eserleri sergide en çok beğeni toplayan ve dikkat çeken eserler oldu. Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan’ın yakından ilgilendiği eserler hakkında Filografi Usta Öğreticisi Nazire Aşkın’dan bilgi aldı.

Başkan Kaplan, filografi sanatının gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunun altını çizerek yaptığı açıklamada, “Filografi sanatı Osmanlıdan günümüze gelmiş olan bir sanat olduğunu öğrendik. Bu sanatında gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Koçarlı Halk Eğitim Merkezimizin Ege Bölgesinde en kapsamlı kursu açtığını ve bu sanatı yeniden yaşattıklarını da öğrendim. Tam unutulmaya yüz tutmuşken günümüz sanatçılarından elini uzatıp bu sanatı karanlıklardan çıkarmışlar. Hatta çok daha iyisini yaparak bu güzel sanatı başkalarına da öğretmişlerdir. Bu nedenle filografi günümüzde gittikçe adını daha fazla duyurmaya başlayacağına inanıyorum. Belki de eski ününe kavuşan bir sanat haline gelir. Filografi sanatını Koçarlı’ya tanıtan Koçarlı Halk Eğitim Merkezimize, Usta Öğretici Nazire Aşkın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceği öğrenilirken, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Hep Beraber” yürüyüşü, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Gençler ve Spor” adlı sportif etkinlikler, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Biz de Varız” isimli çocuk etkinliği, şehit aileleri ziyaretleri, müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek olan “Cumhuriyet’in 100. Yılında Söylüyorum” etkinliği, fener alayı gibi etkinlikler ile Koçarlı’lılar 1 hafta boyunca dolu dolu Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlayacak.