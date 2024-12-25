Koçarlı’da etkili olan aşırı yağışlar, Yağcıdere-Gaffarlar yolunun ulaşıma kapanmasına neden olurken, yol yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yağışların etkisi ile yolun ulaşıma kapandığı ihbarı üzerine harekete geçen Koçarlı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle birlikte bölgede hızlı ve çalışma gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar neticesinde yol yeniden trafiğe açıldı.

Yağcıdere Mahalle Muhtarı İsa Uyar, mağduriyetini gidermek için gece gündüz çalışan Koçarlı Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Özgür Arıcı’ya teşekkür etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise yaptığı açıklamada, “Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan Yağcıdere-Gaffalar mahallelerimizin yolunu ekiplerimizin müdahalesi sayesinde kısa sürede ulaşıma açmış bulunuyoruz. Ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda bekliyor. Vatandaşlarımız her olumsuzlukta belediyemize ihbarda bulunsunlar. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.