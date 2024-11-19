Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, tesislerde incelemelerde bulunurken, Aile Hekimlerini de bilgilendirdi.

Sağlık hizmetlerindeki imkanları ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren illerden olan Aydın’da, sağlık incelemelerine devam eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İlçe Devlet Hastanesi ve 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Müdür Şenkul, yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Aile Hekimleriyle de görüşen Müdür Şenkul, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne dair görüşlerini dinledi ve bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretler ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Koçarlı ilçemizi ziyaret ederek İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Hastane başhekiminden yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz, Aile Hekimlerimiz ile de bir araya gelerek hizmet sunum alanları, yürütülen sağlık hizmetleri ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne dair görüşlerini dinledi ve bilgilendirmelerde bulundu. Hastane bünyesinde hizmet veren uzman hekim, idari birim ve acil serviste görevli sağlık personellerimiz ile de görüşen İl Sağlık Müdürümüz, gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarımızla sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, hastalarımıza geçmiş olsun temennisinde bulundu. Daha sonra İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Koçarlı 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu. Sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıp Acil Sağlık Hizmetleri personelleri ile sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, yoğun çalışma temposu içinde özveri ile çalışan personellerimize teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi" ifadeleri yer aldı.