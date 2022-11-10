Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan Koçarlı Bağarası Sulaması’nda çalışmalar hız kesmiyor.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan Koçarlı Bağarası Sulaması’nda çalışmalar hız kesmiyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın’ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işi hız kesmiyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bölgeye getirilen devasa boruların montajı da gerçekleştirilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki 146 bin 40 dekar zirai alanın sulanması sağlanacak.

Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen projeyi yerinde inceleyen DSİ. 21 Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, beraberinde Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet İskender ve 211 Aydın Şube Müdürümüz Serkan Baştürk ile birlikte 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan Koçarlı Bağarası Sulaması 2. kısım işi çerçevesinde yapılmakta olan devasa boruların montaj çalışmalarını yerinde inceledi” ifadeleri yer aldı.