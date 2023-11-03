Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın adının Koçarlı ilçede yaşatılması için gerekli olan adım Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında atılarak onaylandı. Zeren Ertaş’ın adı ilçedeki Yüzüncü Yıl Sosyal tesislerinde yaşatılarak adının “Yüzüncüyıl Zeren Ertaş Sosyal Tesisleri” olarak değiştirileceği oy birliğiyle karara bağlandı.

Koçarlı Belediyesi Kasım ayı olağan Meclis toplantısı, Belediye meclis salonunda Belediye Başkanı Nedim Kaplan Başkanlığında gerçekleştirildi. Ailenin bir isteğinin kızlarının isimlerinin Aydın’da yaşatılması olduğunu açıklamasının ardından Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan bu isteği geri çevirmeyerek Zeren Ertaş isminin Koçarlı’da yaşatılacağını duyurdu. Başkan Kaplan ayrıca, ilçede yapımı tamamlanan Yüzüncüyıl Sosyal Tesisleri’nin isminin değiştirilmesi ve “Yüzüncüyıl Zeren Ertaş Sosyal Tesisleri” olması için Kasım ayı belediye meclisinde karar alacaklarını ifade etmişti.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan Başkanlığında gerçekleşen Kasım Ayı Meclis Toplantısında, Başkan Kaplan’ın vefa örneğine duyarsız kalmayan Meclis üyeleri acılı ailenin isteği olan kızları Zeren Ertaş isminin yaşatılmasını oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, Ertaş ailesine başsağlığı dileyerek, “Zeren kızımızın isminin Koçarlı’da yaşatılması sözünü vermiştik. Belediye Meclisimizde meclis üyelerimizin tamamının oyuyla Yüzüncüyıl Sosyal Tesislerimizin ismini “Yüzüncüyıl Zeren Ertaş Sosyal Tesisleri” olarak değiştireceğiz. Zeren kardeşimizin ismi bu parkla yaşayacak. Meclis üyelerimize de gösterdikleri hassasiyetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.