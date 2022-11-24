Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Koçarlı Belediyesi işbirliğiyle ilçe girişini uzman dokunuşlar ile güzelleştirecek.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Koçarlı Belediyesi işbirliğiyle ilçe girişini uzman dokunuşlar ile güzelleştirecek.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ziraat Fakültesi ile birlikte gerçekleştirdiği proje ile ilçe girişinin çehresini değiştirecek adım attı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ile protokol imzalayan Başkan Kaplan “ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencilerimiz yapacakları Peyzaj çalışması ile ilçemize renk katacaklar” dedi.

Başkan Nedim Kaplan gerçekleştirdikleri protokol hakkında yaptığı açıklamada, “Peyzaj Mimarlığı öğrencilerimiz Tasarım Stüdyosu dersinde, Doç. Dr. Abdullah Akpınar ve Doç Dr. Tendü Hilal Göktuğ hocalarımızın sorumluluğunda yürütecek oldukları projeyle Koçarlı ilçe girişimizi yeşil alanlar ile güzelleştirecekler. Koçarlı’yı güzelleştirmek, daha yaşanabilir ve tercih edilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bunun için her projeye açığız. Başarıya ulaştığımızda Koçarlı Aydın’ın en çok konuşulan ilçesi olacağına yürekten inanıyoruz. Marka ilçe Koçarlımıza ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı Dekanımız İbrahim Gençsoylu’ya, Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerimize desteklerinden ve yapacak oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.