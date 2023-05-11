Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG Koçarlı halkı ile buluştu.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u Aydın’ın Koçarlı ilçesine getiren AK Parti Milletvekili adayları TOGG’u Koçarlılılara tanıtırken, ilçe de yoğun ilgi yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar aracı yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Heyecan içerisinde TOGG’un ilçeye gelmesini bekleyen, fotoğraf çekilmek, içerine binmek ve incelemek isteyen vatandaşlar, gece 23.00 sıralarında TOGG’a kavuştu. TOGG’u ilçe girişinde konfeti ve meşaleler ile karşılayan Koçarlılılar TOGG’un ilk akıllı cihaz modeli olan T10X’i Koçarlı Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyerek takip ettiler. TOGG Meydana gelmesiyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yerli ve milli otomobil TOGG’u yakından görmek için alanı dolduran vatandaşlar son teknoloji ile donatılmış akıllı arabaya hayran kaldı.

TOGG’un inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, TOGG’un Koçarlı’ya gelmesinden dolayı memnun olduklarını ve büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade ederek, “Gururumuz yollarda. Yerli araba hasretimiz sona erdi. Otomobilin çok ötesinde bir araç. Biz daha iyisini yapana kadar, en İyisi TOGG Yerli ve Milli aracımızın TOGG’un Türkiye’ye kazandırılmasında çok büyük emekler veren başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve mühendislerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.