Bu yıl 3.’sü gerçekleşecek olan ve Koçarlı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) iş birliğiyle Adnan Menderes Kent Ormanı’nda yapılacak Ege Kupası’nın final ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı’nın açılış töreni ve seremoni startı yapıldı.

Bu yıl 3.’sü gerçekleşecek olan ve Koçarlı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) iş birliğiyle Adnan Menderes Kent Ormanı’nda yapılacak Ege Kupası’nın final ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı’nın açılış töreni ve seremoni startı yapıldı.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve şenlik havasında geçen açılış töreninde halk oyunu gösterileri gerçekleşirken, yarış arabaları vatandaşların ilgi odağı oldu. Gerçekleşen açılış törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri, il ve ilçe protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı konuşmada, yarış için Koçarlı’ya gelen herkese teşekkür ederek ilçeyi farklı sporlarla tanıştırmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kaplan, “Koçarlı bugünlerde yoğun gündem yaşıyor. Koçarlı bütün yönleriyle gelişip değişiyor. Yatırımlar ile marka ilçe olan Koçarlı önümüzde ki yıllarda daha da yatırım almaya devam edecek. Sportif faaliyetlerle de ilçemizin tanıtımına katı sağlayama devam ediyoruz. Yarın yapılacak olan Tırmanma yarışı Ege kupası yarışlarının ilçemizin ve ilimize katkı sunacağına inancım ve güvencim tamdır. İnşallah hatasız ve kazasız bir yarış olur. Rabbimden yarışların centilmence olmasını temenni ediyorum. uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ederek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’da yaptığı konuşmada, Bu yıl 3.’sü düzenlenen tırmanma yarışlarının başlangıcında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Koçarlı Aydın’ın önemli ilçelerinden birisi bunu önemini öne çıkaran bir boyutu da merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in ilçesi olması. Koçarlı İlçemizde önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Belediyemizin öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor. Bu yatırımlarla ilimizde ve ilçemizde önemli çalışmalar ve gelişmeler ortaya çıkıyor. Koçarlı ilçemizde bunlardan nasibini alarak, daha iyi bir konuma, yıllardan beri eksik kalan yatırımların tamamlanması adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tırmanma yarışları da hem bir sportif aktivite hem de ilçenin ve ilin tanıtımına da katkı sağlayabilecek önemli bir faaliyet. Bu anlamda Otomobil Sporları Federasyonuna, işbirliği yapan değerli belediye başkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir yarışma temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışçılar araçlarıyla kortej geçişi yaparak protokolü ve vatandaşları selamladılar. Ardından protokol üyelerinin tek tek bayrak kaldırmasıyla seremoni stardı verilerek yarışların açılışı yapıldı. Ege Kupası final ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı yarın farklı etaplarda yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.