Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yoğun yağış taşkına sebep olurken Koçarlı-Söke karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Aydın’da sağanak yağış taşkına sebep oldu. Koçarlı’nın Güdüşlü ve Tekeli Mahalleri’nde etkili olan sağanak yağış taşkına ve sele neden oldu. Yağışla beraber sel suları Koçarlı-Söke karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgeye AFAD, Belediye, İtfaiye, DSİ, Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Yeniköy ve Bıyıklı Mahallesi’nde sel sularının etkili olduğu şu ana kadar zarar gören bir evin olmadığı öğrenildi. Kapanan Koçarlı-Söke karayolunda ise binek araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.

“Vali Aksoy, bölgeye giderek çalışmaları yakından takip ediyor”

Yaşanan selin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kaymakam Ersin Tepeli bölgeye giderek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Aksoy ve beraberindekiler vatandaşlarla buluşarak çalışmaların ivedi bir şekilde sürdüğünü kaydederek geçmiş olsun dileklerini iletti.