Türkiye’de önde gelen robotik kodlama yarışmalarından olan, bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışması festivali gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi.

Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde, Adnan Menderes Üniversitesi destekleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleşen Robofest Robotik Kodlama yarışmasında katılımcılar en iyi kodlamayı yapabilmek için proje üretti ve ürettikleri projeler jüri tarafından değerlendirildi.

Aydın İl genelinde İlkokul, Ortaokul ve Liseler arasında düzenlenen 26 okuldan 27 danışman öğretmen, 54 takım ile 162 öğrencinin katıldığı ve teknolojileri ile birinci olabilmek için yarıştığı yarışma sonrası en iyi projeler düzenlenen törende protokol tarafından öğrencilere verildi.

Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ödül törenine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışmasında emeği geçen tüm kurumlara, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, her geçen gün ivme kazanan teknolojik gelişmelerin, hayatımıza yenilikler ve değişiklikler katmaya devam ettiğini ifade ederek, “Teknoloji takip eden ve üretebilen öğrencilerimiz toplumda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin girişimci ve rekabetçi bireyler olmaları bizleri gururlandırıyor. Böyle bir yarışmanın ilçemizde düzenlenmesi, ilçemizin bu yarışmaya ev sahipliği yapmasından son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve takımlar kupalarını protokolün elinden aldılar. Düzenlenen yarışmalarda; En İnovatif projeler kategorinde İlkokullarda Osmanbükü Ekrem Çiftci İlkokulu ve Koçarlı Atatürk İlkokulu. Ortaokullarda Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu, liselerde ise Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dereceye girdi. İlkokullar arası Scratch’da Oyun Tasarımı kategorisinde Efeler Ekrem Çiftci İlkokulu ve Koçarlı Atatürk İlkokulu en iyi tasarım ödülü kazandı. Çizgi İzleyen Robot proje yarışması ortaokul kategorisinde Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu, Çakırbeyli Ortaokulu ve İncirliova Doktor Reşit Galip Ortaokulu ödüle layık görüldü. Çizgi izleyen Robot projesi Liseler yarışmasında ise Söke Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Koçarlı Adnan Menderes İmam Hatip Lisesi kupayı kazanan takımlar oldu. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, Koçarlı Robofest Robotik Kodlama Yarışması toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.