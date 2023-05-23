Türkiye’de önde gelen robotik kodlama yarışmalarından olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Robofest Robotik Kodlama yarışması festivali düzenlenen tören ile başladı.

Koçarlı Kaymakamlığı ve Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleşen Robofest Robotik Kodlama yarışması renkli görüntülere sahne oluyor. Bu yıl 2.si gerçekleşen Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışmasına Aydın İl genelinden 26 okuldan 27 danışman öğretmen, 54 takım ile 162 öğrenci katılarak teknolojileri ile birinci olabilmek için yarışmaya başladılar. İnovasyon, teknoloji ve eğitim alanlarında öğrencilere ilham vermek, yeteneklerini geliştirmek ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen Robofest Robotik Kodlama yarışması öğrenciler arasında teknoloji çekişmelerine sahne oluyor.

Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen, Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışması açılış törenine, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Milli Eğitim ilçe protokolü, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış kurdelesi kesimi ile açılış gerçekleştiren protokol üyeleri tek tek hazırlanan stantları gezerek proje sorumlusu öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldılar.

Stantları tek tek gezerek projeleri inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, öğrencileri tebrik ederek, “Her geçen gün ivme kazanan teknolojik gelişmeler, hayatımıza yenilikler ve değişiklikler katmaya devam ederken, teknoloji takip eden ve üretebilen öğrencilerimiz toplumda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini görmek, girişimci ve rekabetçi bireyler olmaları bizleri gururlandırıyor. Türkiye Yüzyılında bu öğrencilerimizin endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri tanıtmayı sağlanması açısından bu tür organizasyonlar ve yarışmalar oldukça önemli. Böyle bir yarışmanın ilçemizde düzenlenmesi, ilçemizin bu yarışmaya ev sahipliği yapmasından son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Koçarlı Robofest Robotik Kodlama yarışmasına Aydın İl genelinden 26 okuldan 27 danışman öğretmen, 54 takım ile 162 öğrenci katılarak teknolojileri ile birinci olabilmek için yarışacak.

Yarışmanın ilk gün, bir probleme çözüm bulan kendi tasarlayıp ürettikleri inovatif projelerin sergileneceği stand çalışması olacak. Stand etkinliğine katılan projeler değerlendirilerek “En İnovatif Proje” kategorisinde üç proje ödüllendirilecek.

İkinci gün ise katılımcı olarak başvuru yapan lise öğrencileri düzenlenecek atölye etkinliklerine katılacaklardır. Son gün olan 25 Mayıs Perşembe günü ise ilkokullar için “Scratch’da Oyun Tasarımı” ve ortaokullar ile liselerin katılımı ile “Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot” yarışmaları yapılacak.