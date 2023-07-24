Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilçede yapımına başlanan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzu 3 ay içerisine faaliyete geçecek.

İlçenin ilk yüzme havuzunu vatandaşlara kazandıracak olan Başkan Kaplan, yüzme havuzunun sadece yaz aylarında değil kış aylarında da kullanıma uygun olacağını, ayrıca engellilerinde düşünülerek engellilere uygun olarak inşa edileceğini söyledi.

Koçarlı, Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın seçim sürecinde söz verdiği spor yatırımları ile ilçede yaşayanların hayat standartlarını artıracak kent hizmetlerine birer birer kavuşuyor. Son olarak seçim döneminde söz verdiği yüzme havuzuyla ilgili de sözünü tutan Başkan Kaplan, yaklaşık 700 metrekarelik alanda hayata geçecek olan kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzunun Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu’nun bulunduğu arazi içerisinde yapımına başlandığını açıkladı.

Yüzme Havuzu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, “Kapalı yarı olimpik portatif yüzme havuzu zemin etüdü yapıldı. Beton dökümü gerçekleşti. Yüzme havuzu tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Bunun çocuklarımız, gençlerimiz ve engellilerimizin bütün ihtiyaçları düşünüldü. Tamamı çelik konstrüksiyondan oluşuyor. İlçemize yakışır bir yüzme havuzu 3 ay içerisinde faaliyete geçecek” dedi.

Yüzme havuzunun her mevsim kullanılabileceğini ifade eden Başkan Kaplan, “Gerek yüzme kursları için gerekse spor için kullanılacak olan yüzme havuzu yaz ayları haricinde kış aylarında da ısıtmalı olarak hizmet verecek ve ilçedeki büyük bir eksikliğe cevap verecek. Yüzme havuzunda günlük spor ihtiyaçlarının yanında çocuklarımızla gençlerimize yönelik verilecek profesyonel eğitimlerle geleceğin yıldız sporcularını da yetiştirmek istiyoruz. Hali hazırda kapalı spor salonumuzun ve stadımızın yenilenmesinin yanında, yeni açık- kapalı halı saha ve tenis kortu yapılan alanı, yüzme havuzumuzla da birlikte nitelikli bir spor merkezine dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca “İlçemizdeki spor yatırımlarının hayata geçmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve Aydın Valimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.