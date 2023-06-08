Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapılan 600 kişilik öğrenci yurdundaki çalışmalarda sona gelinirken, yurt yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencilerin kullanımına hazırlanıyor.

Koçarlı’da hizmet veren 480 öğrenci kapasiteli eski yurt binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni yurt binası için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım planı içerisinde yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla 400 kişilik olarak planlanan yeni yurdun kapasitesi ise 600’e yükseltildi. Depreme dayanıksız olması sebebiyle 2020 yılında boşaltılan ve 2022 yılı Ocak ayında yıkımı gerçekleştirilen yurt binasında çalışmalar aralıksız devam ederken, sözleşme bedeli ise 71 milyon 198 bin TL olarak açıklandı. Modern bir görünüme kavuşacak olan yeni yurt binasının bitmesini bekleyen bölge esnafı da yeni yurt binasını memnuniyetle karşılarken, yurt yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanımı için son rötuşlar yapılıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yurdumuz, yeni eğitim döneminde tam kapasite ile gençlerimizi ağırlayacak. İhtiyaç duyacağınız tüm sosyal donatıları ve spor imkanları ile yurdumuz sizlerin kullanımına hazırlanıyor” ifadeleri yer aldı.