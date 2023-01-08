Aydın Andan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu’nda Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım ve Çocuk Gelişimi Programları 1. ve 2. Sınıf öğrencileri ve akademik personelin katılımıyla hijyen eğitimi düzenlendi.

Aydın Andan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu’nda Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım ve Çocuk Gelişimi Programları 1. ve 2. Sınıf öğrencileri ve akademik personelin katılımıyla hijyen eğitimi düzenlendi.

Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı eğitim; Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Bulut ve Dr. Öğr. Üyesi Nihal Taşkıran’ın sunumları ile devam etti. Eğitimde; bireysel temizlik, hijyen ve öz bakım, deri ve hijyen uygulamaları, bireysel temizlikte kullanılan malzemeler, sıvı ve katı sabun kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, saç- tırnak hijyeni, dokuz adımda doğru el yıkama uygulaması, göz-kulak-burun hijyeni, ağız hijyeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar ile konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.