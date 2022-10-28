Aydın’ın Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi, daha modern ve ferah olan yeni hizmet binasına taşındı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi, daha modern ve ferah olan yeni hizmet binasına taşındı.

İçerisinde 11 bin 500 kitap ve materyalin bulunduğu Koçarlı İlçe Halk Kütüphanesi taşınmasının ardından düzenlenen tören ile resmi açılışı gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye kazandırılan yeni ve modern kütüphanenin öğrencilere ve Koçarlı halkın hayırlı olmasını dileyerek, “İlçemizde kütüphane kültürünün oluşması için her öğrencinin mutlaka kütüphaneye gelmesini, ailelerimizin ve öğretmenlerimizin bu yönde yönlendirme yapmalarını istiyoruz. Kütüphaneler okumanın yanında araştırmaların yapıldığı ve en doğru bilgilerin ulaşıldığı yerlerdir. Okumak, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için günlük aktivitelerinin bir parçası halini almalıdır. İlimizde kitaba olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple yeni yerine taşınan ve daha modern bir şekilde hizmet verecek olan ilçe halk kütüphanemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ise, Koçarlı’da öğrencilere çok büyük hizmetler yapacak bir yer açtıklarını belirterek, “İlçemizde kütüphanemiz 1969 yılından beri var. Ama bizler bu hizmeti daha güzel şartlarda verelim ve daha güzel imkanlarda çocuklarımız gelip araştırmalarını yapıp kitaplarını okusunlar istedik. Kütüphaneler bilgilere ulaşmanın en doğru yollarıdır. Yeni kütüphanemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan öğrenciler ile birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini keserek, kütüphaneyi inceledi.

Açılış törenine Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.