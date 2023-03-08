Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesinden Koçarlıya gelen depremzede kadınları unutmayarak “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesinden Koçarlıya gelen depremzede kadınları unutmayarak “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.

Koçarlı Belediyesi Otelinde ve Öğretmenevi’nde kalan depremzede kadınları ziyaret eden Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak günün anısına çeşitli hediyeler verdiler.

Depremzede kadınlar ile yakından ilgilenen öğretmenler, okul çağındaki çocuğu bulunan kadınlara çocukları için her konuda kendilerine ulaşmalarını ve her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ettiler.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ve öğretmenler depremzede kadınların tek tek Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, yaraları hep birlikte sarmak için kendilerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini belirttiler.