Koçarlı Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Özgür Arıcı öncülüğünde hayata geçirilen Koçarlı Market, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güvenilir ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan Koçarlı Markette ilk satışları, Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı bizzat gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve marketin işleyişini yerinde takip eden Başkan Arıcı, alışveriş yapan Koçarlılılarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Satışların bugün itibariyle başladığı resmi açılışın ise 17 Şubat Pazartesi günü yapılacağı Koçarlı Markette tezgâhın başına geçerek ürün satışına da katılan Başkan Arıcı, Koçarlı Market’in yerel üreticiyi destekleyen ve halkın bütçesine katkı sağlayan önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada, yoğun talep dolayısıyla Koçarlı halkına teşekkür ederek " Vatandaşlarımızın satışlarımızın başladığı ilk günde yoğun ilgi gösterdiği Koçarlı Market ile güvenilir ve kaliteli lezzeti siz değerli hemşehrilerimize sunuyoruz. Yerel üreticilerimizin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek, halkımıza sağlıklı ve ekonomik ürünler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arıcı ayrıca, ilk gün yoğun ilgi gören Koçarlı Marketin satışlarının bugün itibariyle başladığını, resmi açılışın ise 17 Şubat Pazartesi günü olacağını ifade etti.