Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin sosyal ve ekonomik yaşamını canlandırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha eklerken, hayata geçirilecek olan Koçarlı Market 10 Şubat Pazartesi günü açılacak.

Belediye binasının giriş katında açılacak olan Koçarlı Markette, Koçarlı’nın eşsiz yöresel ürünleri geniş bir yelpazede halkla buluşturulacak. Başkan Arıcı, Koçarlı Market’in ilçenin kalkınmasında da önemli bir rol oynayacağını ifade ederek "Koçarlı Market projemiz, ilçemizin bereketli topraklarında yetişen ürünleri halkımıza sunma hedefiyle hayata geçiriliyor. Yerel üreticilerimizi desteklemek, onların emeğini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve halkımızın kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla erişimini sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu market, Koçarlı’nın marka değerini yükseltecek ve ilçemize ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Koçarlı Market, modern tasarımı ve ferah alışveriş ortamıyla da dikkat çekecek diyen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Belediye güvencesiyle satışa sunulacak ürünlerimiz ile fiyat açısından vatandaşların bütçesini korumayı hedefliyoruz. Market, sadece günlük ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp ilçemizin ve ilimizin yöresel ürünlerinin bulunacağı bir yer olacak" dedi.

Koçarlı Market’in hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Arıcı "Hazırlıklarımız devam ediyor. 10 Şubat Pazartesi günü açacak olduğumuz Koçarlı Marketin açılışına tüm hemşerilerimi bekliyorum" diye konuştu.