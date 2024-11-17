Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’sıcak nokta’ uygulamasında 564 şahıs ve 78 araç sorgulandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çakmar Mahallesi’nde ADÜ Ziraat Fakültesi önünde üniversite öğrencilerinin güvenliği, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ’sıcak nokta’ ugulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 564 şahıs ve 78 aracın sorgusunu yapan jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken, öğrencilerimizin huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.