Koçarlı Belediyespor Basketbol Takımı, geçtiğimiz Cumartesi günü henüz 29 yaşında hayata veda eden beden eğitimi öğretmeni ve eski basketbol oyuncusu Murat Tayyar için anlamlı bir anma etkinliği düzenledi.

Oynadıkları, Nazilli 5 Eylül maçı öncesinde Koçarlı Vali Şenol Engin Spor Salonu’nda gerçekleşen anma töreninde Murat Tayyar için pankart açan Koçarlı Belediyespor oyuncuları aynı zamanda saygı duruşunda bulunarak eski sporcularını yad etti. Maç sonrası bir açıklama yapan Koçarlı Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Cevat Olgun, “Eski oyuncumuz ve başarılı bir eğitimci olan değerli kardeşimiz Murat Tayyar’ın vefatı bizleri derinden üzdü. Onu anmak ve vefa borcumuzu ödemek adına çıktığımız ilk maçta kendisini anmak istedik. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

“Federasyona öneride bulunduk”

Koçarlı Belediyespor Basketbol Takımı anlamlı vefanın bir adım daha ötesine geçerek Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne resmi bir dilekçe sundu. Cevat Olgun, 2024-2025 sezonunun ’Murat Tayyar Basketbol Sezonu’ isminin verilmesini teklif ettiklerini belirtti. Bu öneriyle Tayyar’ın isminin ve anısının spor camiasında yaşatılması hedeflediklerini belirten Olgun, "Bu sezon maçlarımıza Murat Tayyar kardeşimizin ismi ile çıkmak istiyoruz" dedi.

Koçarlı Belediyespor Basketbol Takımının bu duyarlı hareketi, hem spor dünyasında hem de Tayyar’ın ailesi ve sevenleri arasında büyük bir takdirle karşılandı.