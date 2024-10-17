Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, özellikle evlerinden çıkamayan yaşlılar, engelliler ve yatalak hastalara yönelik ücretsiz berber hizmeti sunarak önemli bir sosyal projeye imza attı.

Koçarlı Belediyesi’ne bağlı berber ekibi, yıl boyunca ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların saç ve sakal bakımı gibi kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başkan Arıcı, “Sevdamız Koçarlı” sloganıyla yürütülen bu hizmetin vatandaşların memnuniyetini kazandığını belirterek "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Başkan Arıcı, hizmetin devamlılığına da dikkat çekerek, "Yaşlılarımıza ve hastalarımıza tüm yıl boyunca berber hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemize başvurarak destek alabilirler. Vatandaşlarımıza sıhhatler olsun" dedi.

Koçarlı Belediyesi’nin berber hizmeti, özellikle yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlar için önem arz ederken, bu hizmetten memnun olan vatandaşlar Başkan Arıcı’ya teşekkür etti.

Başkan Arıcı, halkçı belediyecilik kapsamında gerçekleştirdikleri bu tarz hizmet projeleri ile de toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, Koçarlı halkının daima yanlarında olduklarını vurguladı.