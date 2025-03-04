Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye şirket personelinin aksayan iki aylık maaşlarının 4 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağı sözünü yerine getirdi.

Başkan Arıcı, belediye garajında işçilerle bir araya gelerek süreci değerlendirirken, personele verdikleri emek ve sabırları için teşekkür etti.

Maaş gecikmelerinin bazı maddi imkânsızlıklardan kaynaklandığını belirten Başkan Arıcı, "Her şartta işçilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Onların emeği bizim için kıymetlidir ve her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Başkan Arıcı yaptığı açıklamada, "Belediyemiz şirket personelinin aksayan 2 aylık maaşlarının 4 Mart’ta hesaplara yatacağının sözünü vermiştik. Bugün itibarıyla sözümüzü tuttuk, söz verdiğimiz tarihte maaşları yatırdık. Belediye garajında işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek süreçle ilgili bilgilendirme yaptık. Zorluklar olabilir ama biz her şartta işçilerimizin yanında olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü Biz Kocaman Bir Aileyiz" diye konuştu.

Personel, maaşların hesaplarına yattığı müjdesini alırken, Başkan Arıcı’nın sözünü yerine getirmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.