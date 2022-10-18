Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile ilçe genelinde okullarda bulunan kantin, kafeterya gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrollerini yapıldı.

Başkan Kaplan gerçekleştirilen denetimler sonrası yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda eğitim görmelerini sağlamak ve öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirterek, “Kantinlerde satılan gıdaların öğrenciler açısından sağlık koşullarına uygunluğu ve güvenliğine bizler önem veriyoruz. Geleceğe yatırım olarak gördüğümüz çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Bu yüzden okul kantinlerine Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerini sıklaştırdı. Sadece okul kantinleriyle kalmayıp ilçe genelinde gıda seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Tarihi geçmiş ürünler ve hijyenik olmayan gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz devam edecek. Okullarımız için de velilerimizin içi rahat olsun. Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimizi de aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.