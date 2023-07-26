Koçarlı Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte oruç tutmaya başlayan çok sayıda vatandaş, iftar programında buluştu. Programa katılan vatandaşlara, Başkan Kaplan ve Vali Aksoy, kendi elleriyle yemek dağıttı. Dua edilmesinin ardından vatandaşlar, oruçlarını açtı. Yakından ilgilendiği vatandaşlarla iftar yapan

Başkan Kaplan, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Başkan Kaplan, Muharrem Ayı’nın Kerbela’yı hatırlattığını söyledi. Kerbela’da yaşanan dramın milletin ortak acısı olduğunu dile getiren Başkan Kaplan, “Kutsal günler birlik ve beraber açısından önemli. Muharrem ayı bizlere, Kerbela’yı hatırlatan aydır. Muharrem Ayı’nda Kerbela şehitlerimiz için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının ve yapılan tüm ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyor, tüm canların matemini yürekten paylaşıyorum. Cenabı Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” dedi.

Büyükdere Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Kaymakam Vekili, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Özdemir, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş, Koçarlı Alevi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.