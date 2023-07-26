Koçarlı Belediyesi tarafından İncirliova Belediyesine çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere kamyon tahsis edildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile İncirliova belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan kamyon, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Çıblak tarafından İncirliova Belediye Başkan Vekili Bekir Kaykı’ya teslim edildi. Kamyon teslimi sonrası açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Birliğimiz daim, hizmetimiz bol olsun. İncirliova Belediyemizin ihtiyaç duyduğu bir adet kamyonu Başkan Yardımcımız Necmi Çıblak ve ekiplerimiz aracılığıyla İncirliova Belediye Başkan Vekili Bekir Kaykı’ya teslim edildi. Komşu ilçemiz İncirliova’ya hayırlı olsun” dedi.