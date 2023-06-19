Koçarlı Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala evden çıkamayan vatandaşlar için evde tıraş hizmeti sunmaya başladı.

Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Belediye bağlı berber ekibi yıl boyunca periyodik olarak gerçekleştirdiği berber hizmetini Kurban Bayramı önü hızlandırarak, yatalak hastalara ve evden çıkamayan yaşlı vatandaşlara evlerinde tıraş hizmeti sunuyor.

Koçarlı Belediyesi, insan odaklı, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Gönül belediyeciliği sloganıyla çalışmalarına yön veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatıyla Koçarlı Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olurken, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan vatandaşların hijyen ve temizlik hizmetlerinden saç ve sakal bakımı evlere giden ekipler tarafından veriliyor.

Kurban Bayramı öncesi evden çıkma imkanı olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz Berber hizmeti verilmeye devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Kaplan, “Yaşlılarımıza ve hastalarımıza sadece bayramlarda değil tüm yıl boyunca berber hizmeti vermeye devam ediyoruz. Biz her zaman yanınızda, görevimizin başında, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımıza Sıhhatler olsun diyorum. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemize başvurabilirler” diye konuştu.