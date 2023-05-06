Koçarlı Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliği ile “Adnan Menderes’i Anlamak” konulu konferans düzenlenecek.

Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in hayatı ve 14 Mayıs 1950 tarihinde 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren Demokrat Parti sürecinin anlatılacağı konferansa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Doktorant Bircan Cangül konuşmacı olarak katılacak.

8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 14.00’da Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda düzenlenecek olan “Adnan Menderes’i Anlamak” konulu konferansta Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes tüm bilinmeyenleri, detayları ve Demokrat Parti süreci katılımcılara aktarılacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan düzenledikleri konferansa tüm Aydınlıları ve Koçarlı’lı hemşehrilerini davet ederken, “Çakırbeyli Mahallemizde doğan, Efeler diyarı Aydın’ımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı gazisi, hemşerimiz Adnan Menderes ‘yeter söz milletindir’ diyerek cesur adımlarla çıktığı demokrasi yolunda başvekil olarak görev yaptığı 10 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ile aziz milletimizin gönlünde hayırla anılmaya edilmeye devam etmektedir. Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Eserlerini onlarla ebediyen yaşatacağız. Menderes’in ve arkadaşlarının acısı 62 yıldır dinmedi. 62 yıl önce kendilerini savunmalarına dahi izin verilmeyerek yargısız infazla hukuk dışı uygulamalara maruz kalan demokrasi şehidimiz Menderes ile yol arkadaşlarının acısı halen yüreğimizde. Onları anmak ve anlamak için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliği ile “Adnan Menderes’i Anlamak” konulu konferans düzenledik. 8 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’da Belediyemiz 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan konferansa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.