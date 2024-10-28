Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Cumhuriyetin değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakârlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 101 yıldır bu topraklarda barış, kardeşlik ve bağımsızlık içinde yaşamanın teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün bize emanet ettiği bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Başkan Arıcı mesajında ayrıca, Cumhuriyetin 101. yılına girerken Koçarlı’da büyük bir coşku ve birliktelik duygusu yaşatmak için tüm Koçarlı halkını 29 Ekim sabahı Cumhuriyet meydanında düzenlenen kutlama törenlerine Türk bayrakları ile birlikte davet ederek, herkesin Cumhuriyet Bayramı kutladı.