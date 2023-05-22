Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalar aralıksız devam ederken, tahliye kanallarında devam eden taş tahkimat çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarım arazileri taşkınlardan korunacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işinde hız kesmiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki 146 bin 40 dekar zirai alanın sulanması hedefleniyor. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen projede tahliye kanallarında devam eden taş tahkimat çalışmaları da hız kesmeden devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından tarım arazilerinin yağış döneminde taşkınlardan korunacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ““Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” işi çerçevesinde tahliye kanallarında yapılmakta olan taş tahkimat çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yağışlı mevsimlerde tarım arazilerinin taşkınlardan korunması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.