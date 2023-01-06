Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalar aralıksız devam ederken DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım Su Kontrol Ekipmanı 3. Kısım işi için sözleşme imzalandı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalar aralıksız devam ederken DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım Su Kontrol Ekipmanı 3. Kısım işi için sözleşme imzalandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işinde hız kesmiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki 146 bin 40 dekar zirai alanın sulanması hedeflenirken DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım Su Kontrol Ekipmanı 3. Kısım işi için sözleşme imzalandı.

Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen projede kullanmak üzere 449 adet su kontrol ekipmanı temini yapılacak. Sözleşme bedeli 4 milyon 425 bin TL olan çalışmaların 180 iş gününde tamamlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım Su Kontrol Ekipmanı 3. Kısım işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından 5 Ocak 2023 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım Sulaması inşaatında kullanılmak üzere 449 adet su kontrol ekipmanı temini yapılacaktır. Sözleşme bedeli 4 milyon 425 bin TL olup, işin süresi 180 takvim iş günüdür” ifadelerine yer verildi.