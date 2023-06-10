Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) düzenlediği, “Kovanda Arı Yığılca’da Hayat Var” Proje Tanıtım Toplantısı ve “Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Kursu Sertifika Töreni” gerçekleştirildi.

Yığılca’daki DAGEM merkezinde ki program DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’nun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kovanda Arı Yığılca’da Hayat Var” Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi’nden bahsederek başladı. Yığılca arısının, başka yerde bulunmayan çok özel bir gen kaynağı olduğunu belirten Kekeçoğlu, bu gen kaynağının korunmasının önemini vurguladı. Merkezin kuruluşundan bugüne birçok eğitim verdiğini ve büyük bir kitleye ulaştığını dile getiren Kekeçoğlu, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi. Güçlü bir ekip ruhuna sahip olduklarının altını çizen Kekeçoğlu, desteklerinden dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’e ve kurumsal paydaşlara teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, “Kovanda Arı Yığılca’da Hayat Var” projesinin tanıtımını yaptıklarını söyleyerek, Düzce Üniversitesi’nin arıcılık alanında iyi bir konumda olduğuna dikkat çekti. 2011 yılından itibaren bu kursları düzenleyen DAGEM ekibine ve destekleri için Düzce Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne teşekkür eden Sözbir, Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Kursu’nun ve “Kovanda Arı Yığılca’da Hayat Var” projesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından sertifika törenine geçildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım sağlayan, ana arı ve arı sütü üretimiyle ilgili teorik bilginin yanında Yığılca’daki DAGEM merkezinde de uygulamalı eğitim alan ve başarılı olan kursiyerlere protokol üyeleri tarafından üretim sertifikaları takdim edildi. Sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşan kursiyerler, arıcılık alanında önemli bilgiler edindiklerini ifade ederek kendilerine gösterilen ilgi ve desteklerden duydukları memnuniyeti ilettiler.