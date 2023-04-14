Muhtarlar ile iftar programında bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geleceğin Kartepe’sini hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarları iftarda ağırladı. Oruçlar birlikte açılırken, iftar sonrasında ilçe genelinde yapılan yatırımlar ve planlamalar istişare edildi. Muhtarlar ile uyum içinde çalıştığını söyleyen Kocaman, "Ramazan-ı şerif ayı münasebetiyle bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren projelerimizi uyum içerisinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. İstişare kültürümüz ortak akıl ile ortak çözümlerde buluşmamızı ve hızla konuların sonuca ulaşmasını sağlıyor. Sürece katkı sağlayan tüm muhtarlarımıza gönülden teşekkür ederim. Geleceğin Kartepe’sini hep birlikte inşa ediyoruz. Bu akşam iftar bereketini Kartepe’mizin hizmetkarı kıymetli muhtarlarımız ile paylaştık. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Ramazan ayında ilçe genelinde hemşehrilerimizle her zaman bir arada olduk. Önümüzde Ramazan Bayramımız var. Rabbim sağlıkla cümlemizi kavuştursun inşallah" dedi.